Lortica.it - Arezzo e l’elastico della cinta muraria

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’epoca etrusca vide l’espansionecittà da San Clemente a San Lorentino, fino alla Porta Nuova (Sant’Andrea), per poi fondersi, con mura ciclopiche, in epoca romana (alte 14 metri e larghe 4,5 metri) a quelle di epoca medievale. Dal VII al X secolo, la popolazionecittà si ridusse a sole 3.000 unità. Se consideriamo che Tito Livio scriveva che in epoca augustea, e fino al I secolo, la popolazione era di 100.000 abitanti, includendo anche il contado limitrofo, possiamo capire quanto la città si fosse ridimensionata. Dopo le invasioni degli Ostrogoti e dei Longobardi, le mura si ridussero, limitandosi a coprire la zona da Santa Croce fino a Borgunto e San Domenico.