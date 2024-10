Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre: Amadeus e Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco tutte le Anticipazioni della quinta puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio il conduttore Amadeus e l'amatissima cantante Alessandra Amoroso. Comingsoon.it - Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre: Amadeus e Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco tutte lequinta24esima edizione di, che andrà in onda272024 su Canale 5. Tra gliinil conduttoree l'amatissima cantante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni Amici 24 del 24/10/24 : due allievi vanno in sfida - maglia sospesa per una ballerina - ospite musicale: Alessandra Amoroso, Elena D’Amario + Parsons Dance Company giudici di ballo e canto: Amadeus, Virna Toppi Classifica Ballo: Daniele Alessia – ha la maglia sospesa – Alessio Sienna Chiara Teodora Ultimi in entrambi le classifiche Teodora e Luk3, entrambi dunque affronteranno la sfida. (Isaechia.it)

Anticipazioni Amici 24 del 24/10/24 : due allievi vanno in sfida - maglia sospesa per una ballerina - L’appuntamento è per questa domenica, come sempre nel primo pomeriggio alle 14. Trigno e Rebecca hanno vinto le sfide e dunque possono rimanere entrambi nella scuola. Non ci resta che attendere la messa in onda di quest’attesissima puntata di Amici 24. . 10 su Canale 5. Oggi, giovedì 24 ottobre 2024 si è registrata una nuova puntata di Amici 24. (Isaechia.it)

Anticipazioni Amici 24 puntata 27 ottobre : rischi - classifiche e ospiti - Come abbiamo avuto modo di vedere durante i daytime (ascolti TV in calo), durante un confronto con il cantante Diego Lazzari, Rudy Zerbi non ha esitato a rimproverarlo per non aver partecipato alla classifica interna, accusandolo di essere "ipocrita" e concentrato solo sulla sua popolarità sui social: "Quando è arrivato il momento di commentare le esibizioni, invece di unirti agli altri hai preferito isolarti. (Tvpertutti.it)