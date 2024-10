Alluvione a Castelfiorentino. Anche la Misericordia conta i danni mentre i volontari portano aiuti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Castelfiorentino (Firenze), 24 ottobre 2024 – Sott’acqua sono finiti Anche i cimeli antichi. La prima portantina a mano risalente al 1580, il carro funebre a cavalli, la “volantina” senza ruote. Pezzi di archivio, pezzi di storia, “della nostra storia. Oggetti ai quali, al di là del valore economico, siamo legati. Sono il nostro cuore”. A raccontarlo, prima di fare un resoconto puntuale dei danni, è il vice governatore della Misericordia castellana, Stefano Mattii. mentre si cerca di ripulire gli spazi dal fango, il pensiero va Anche a quegli oggetti costruiti con sacrificio da chi ha fatto la storia dell’Arciconfraternita. La speranza è di recuperare almeno qualcosa dal magazzino di via Curie, dove quasi tutti i capannoni sono stati sommersi. Lanazione.it - Alluvione a Castelfiorentino. Anche la Misericordia conta i danni mentre i volontari portano aiuti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(Firenze), 24 ottobre 2024 – Sott’acqua sono finitii cimeli antichi. La prima portantina a mano risalente al 1580, il carro funebre a cavalli, la “volantina” senza ruote. Pezzi di archivio, pezzi di storia, “della nostra storia. Oggetti ai quali, al di là del valore economico, siamo legati. Sono il nostro cuore”. A racrlo, prima di fare un resoconto puntuale dei, è il vice governatore dellacastellana, Stefano Mattii.si cerca di ripulire gli spazi dal fango, il pensiero vaa quegli oggetti costruiti con sacrificio da chi ha fatto la storia dell’Arciconfraternita. La speranza è di recuperare almeno qualcosa dal magazzino di via Curie, dove quasi tutti i capannoni sono stati sommersi.

