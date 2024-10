Abruzzo24ore.tv - Una donna di 80 anni investita mentre attraversava la strada: incidente choc in città

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pescara - Un’anziana è gravemente ferita dopo essere stata colpita da un’auto contromano. Un tragicosi è verificato ieri mattina in via San Domenico, vicino a piazza Trisi, quando un'ottantenne è statale strisce pedonali. L'anziana, identificata con le iniziali S.A., si trova in gravi condizioni dopo l'impatto con una Opel grigia guidata da unadi 65diSant'Angelo. La conducente stava percorrendo lain direzione opposta a quella consentita e, secondo quanto riportato dalla polizia municipale, si muoveva lentamente lungo la breve via che costeggia la piazza, fiancheggiando il parcheggio comunale. Subito dopo l', laal volante si è fermata per prestare i soccorsi alla vittima.