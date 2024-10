Donnapop.it - Tutti pronti per il primo live di X Factor, ecco tutti i dettagli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tanto atteso momento è arrivato: X2024 si prepara a entrare nel vivo della competizione con ilShow, dove i 12 talenti selezionati inizieranno la sfida decisiva. Dopo settimane di audizioni emozionanti, intensi Bootcamp e Home Visit, ora gli artisti sonoa calcare il palco dell’XArena per inseguire il sogno di arrivare fino alla finale, che quest’anno avrà un’ambientazione inedita e spettacolare. Il 5 dicembre, Piazza del Plebiscito a Napoli diventerà lo scenario per la finalissima, una novità assoluta per il format di X, che per la prima volta si terrà all’aperto in una grande piazza pubblica. L’evento sarà gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Per chi desidera partecipare dal vivo, il 30 ottobre si aprirà il Click Day su Ticketone per la prenotazione dei posti.