Gaeta.it - Tragedia familiare a Nova Milanese: uomo accoltella la cognata e ferisce la nipote

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di, in provincia di Monza, quando un conflitto all’interno di una famiglia è degenerato in un’aggressione mortale. Giuseppe Caputo, 62 anni, è accusato di aver ucciso laGiovanna Chinnici, 63 anni, e di aver ferito gravemente ladi 28 anni. La violenza è esplosa in un contestoteso, e le indagini stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. La dinamica dell’aggressione L’incidente fatale si è verificato nel posteggio di una palazzina in via Magellano, luogo di residenza di un intero nucleo. Secondo quanto riportato, laè scaturita da una banale discussione, probabilmente legata a un posto auto, tra Caputo e la. Durante questo accesso di rabbia, Caputo ha estratto un coltello, infliggendo un colpo alla giovane.