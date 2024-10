Tim pesante in Borsa (-3%) con la perquisizione della Gdf (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tim pesante a Piazza Affari dopo la notizia che la Guardia di Finanza ha perquisito l'ufficio di un dirigente del gruppo telefonico per l'ipotesi di corruzione tra privati. Il titolo cede il 3% a 0,24 euro. Quotidiano.net - Tim pesante in Borsa (-3%) con la perquisizione della Gdf Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tima Piazza Affari dopo la notizia che la Guardia di Finanza ha perquisito l'ufficio di un dirigente del gruppo telefonico per l'ipotesi di corruzione tra privati. Il titolo cede il 3% a 0,24 euro.

Borsa : Milano pesante con le banche e Moncler - corre Tenaris - Piazza Affari chiude in netto calo la seduta dopo che i timori di un'escalation militare in Medioriente, con un attacco dell'Iran a Israele dato per imminente dagli Usa, hanno spaventato gli investitori, alimentando le vendite sulle Borse europee e ... (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude pesante - pesano le banche - Le Borse europee chiudono in forte calo, in scia con Wall Street ed appesantite dal comparto bancario. Gli istituti di credito del Vecchio continente fanno i conti con l'ipotesi di una riduzione dei ricavi per effetto del taglio dei tassi da parte ... (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude pesante - pesano le banche - Le Borse europee chiudono in forte calo, in scia con Wall Street ed appesantite dal comparto bancario. Gli istituti di credito del Vecchio continente fanno i conti con l'ipotesi di una riduzione dei ricavi per effetto del taglio dei tassi da parte ... (Quotidiano.net)