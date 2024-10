Temptation Island 2024, le pagelle: il dietrofront di Federica, le lacrime di Alfonso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E? andata in onda ieri sera, martedì 22 ottobre, la settima e ultima puntata di Temptation Island. Ecco tutte le pagelle del docu-reality di Canale 5 Ilgiornale.it - Temptation Island 2024, le pagelle: il dietrofront di Federica, le lacrime di Alfonso Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E? andata in onda ieri sera, martedì 22 ottobre, la settima e ultima puntata di. Ecco tutte ledel docu-reality di Canale 5

Temptation Island 12 chiude in calo : gli ascolti della settima e ultima puntata - È andata in onda ieri sera la settima nonché ultima puntata della dodicesima edizione Temptation Island, il reality delle tentazioni raccontato come sempre dal fidato Filippo Bisciglia. Diversamente da quanto accaduto nella precedente edizione ... (Isaechia.it)

“Chi è davvero Alfred”. Temptation Island - dopo Anna è la single Sofia a informare il pubblico : “È giusto che si sappia” - Nella serata del 22 ottobre c’è stata l’ultima puntata di Temptation Island. Tra le coppie di quest’ultima edizione la più discussa è stata quella di Alfred e Anna. E su di lui si è saputo praticamente tutto, infatti è stato svelato chi sarebbe ... (Caffeinamagazine.it)

Temptation Island : Federica e Alfonso tra amori - colpi di scena e nuovi reality - Ieri sera si è concluso dopo sette settimane il viaggio dei sentimenti delle coppie che hanno partecipato al docu-reality: la coppia partenopea è stata l'ultima ad affrontare il falò di confronto All'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, per ... (Movieplayer.it)