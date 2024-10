Show dialettale al teatro Arena con la rassegna di artisti locali (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Tutt a l’anversa", ovvero traducendo il vernacolo "Tutto a rovescio" è la proposta di venerdì sera alle 21 al teatro Arena di Codigoro della Compagnia teatro Minore di Ferrara, nell’ambito della rassegna promossa dal Gad Amici del teatro di Codigoro e dal Comune codigorese dedicata alle compagnie locali. Quella estense è la più longeva della provincia, dopo la Straferrara, che festeggerà fra poco il mezzo secolo di vita e nelle circa 850 repliche promuove il dialetto e svolge corsi di teatro nelle scuole superiori per avvicinare i giovani a questa arte. Ilrestodelcarlino.it - Show dialettale al teatro Arena con la rassegna di artisti locali Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Tutt a l’anversa", ovvero traducendo il vernacolo "Tutto a rovescio" è la proposta di venerdì sera alle 21 aldi Codigoro della CompagniaMinore di Ferrara, nell’ambito dellapromossa dal Gad Amici deldi Codigoro e dal Comune codigorese dedicata alle compagnie. Quella estense è la più longeva della provincia, dopo la Straferrara, che festeggerà fra poco il mezzo secolo di vita e nelle circa 850 repliche promuove il dialetto e svolge corsi dinelle scuole superiori per avvicinare i giovani a questa arte.

Caserta - in teatro “Come Un Granello di Sabbia” di Salvatore Arena - ” Come Un Granello Di Sabbia vuole essere un’occasione di riflessione per esplorare verità spesso taciute. P. . La voce di Giuseppe ci attira in un vortice raccontando, come trovasse per la prima volta qualcuno disposto ad ascoltare, la gioventù interrotta, l’arresto, le torture, i colpevoli silenzi, i pregiudizi, ma anche l’irriducibile cocciuta speranza in una restituzione finale della ... (Anteprima24.it)

Teatro : Caiazzo inaugura la rassegna “Quadrifoglio in Arena” - Testo che poi è stato sfruttato in seguito da altri artisti e da gruppi di animazione. Sarà con me in scena anche la cantante Rosa Chiodo che ha condiviso con me alcune performance di teatro canzone. etes. Nome di battaglia dato dal grande Guido Lembo quando cominciammo ad esibirci al suo neonato locale dell’Anema e Core di Capri. (Ildenaro.it)

Arena Arbostella : ancora teatro con il commissariato più pazzo al mondo - quello della Quinta Zona - Salirà sul palco dell’Arena Arbostella XIII edizione, stasera 6 settembre, per il penultimo appuntamento della kermesse, la Compagnia Le Querce di Pellezzano che metterà in scena uno scoppiettante testo dal titolo “Commissariato Quinta Zona” con la regia di Anna Aurelio e Fabrizio Avallone.La... (Salernotoday.it)