Riqualificazione Porta Valle – Piazzale San Savino | prende forma la nuova pista ciclabile

JESI – Cominciano ad intravedersi le novità previste dal piano di Riqualificazione di Porta Valle - Piazzale San Savino, nato per la creazione di percorsi pedonali, ciclabili, per la sistemazione di aree verdi e per il miglioramento della sosta veicolare. Si tratta di un intervento partito lo

Rifacimento dei marciapiedi e messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale che agevola l'accesso in entrata e uscita dalla porta medievale, partiti i lavori anche al Parco del Granita