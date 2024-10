Presentata l'App che promuove le attività commerciali di Ceglie, San Michele e Cisternino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ceglie MESSAPICA - Si è svolta nel salone del Castello Ducale di Ceglie Messapica la presentazione di "APPoSto", un progetto rivolto a commercianti e artigiani, ideato dal Duc Valle D'Itria, ovvero il Distretto urbano del commercio che abbraccia i tre comuni di Ceglie Messapica, San Michele Brindisireport.it - Presentata l'App che promuove le attività commerciali di Ceglie, San Michele e Cisternino Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)MESSAPICA - Si è svolta nel salone del Castello Ducale diMessapica la presentazione di "APPoSto", un progetto rivolto a commercianti e artigiani, ideato dal Duc Valle D'Itria, ovvero il Distretto urbano del commercio che abbraccia i tre comuni diMessapica, San

