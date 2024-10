Inter-news.it - Perin: «Inter? Dobbiamo risollevarci! Per noi stessi sarà stimolante»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il secondo portiere della Juventusha giocato contro lo Stoccarda una super partita, nonostante il KO. Poi nel post gara ha parlato pure della prossima gara di Serie A contro l’. REAZIONE– In zona mista nel post partita di Juventus-Stoccarda, Mattiaha commentato il KO chiamando subito alla reazione i suoi: «Questa sconfitta ci servirà da lezione, siamo una quadra molto giovane e stasera non siamo entrati in campo con il solito atteggiamento e carattere. Siamo dei ragazzi intelligenti e sapremo cogliere gli errori che abbiamo commesso oggi. È la prima sconfitta della stagione, ci sta di perdere e fare una prestazione sottotono.reagire subito, da domani inizieremo a preparare la partita contro una grandissima squadra come l’, che dimostra da diversi anni la sua forza.