Milan, Camarda in una notte: debutto, gol (annullato) e reazioni social (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Camarda, entrato in campo per Álvaro Morata in Milan-Bruges, ad un passo da un triplice record: la sua serata folle sui social Pianetamilan.it - Milan, Camarda in una notte: debutto, gol (annullato) e reazioni social Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco, entrato in campo per Álvaro Morata in-Bruges, ad un passo da un triplice record: la sua serata folle sui

Milan - Fonseca spiega la gestione del gioiello Camarda|Champions League - 2024-10-23 00:58:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa post gara di Milan-Bruges, spiega la gestione studiata dal Milan del talento Francesco Camarda. “Io, mister Bonera e mister Guidi ... (Justcalcio.com)

