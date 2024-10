Migranti Mattarella ha firmato il decreto sui Paesi sicuri Marina Berlusconi al veleno sui giudici | Nemici di Meloni? No del Paese

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica Sergiohaillegge “” varato lunedì sera dal governo nel tentativo di superare gli ostacoli giuridici ai rimpatri dei, anche tramite la loro “delocalizzazione” nei centri ad hoc costruiti in Albania. Il capo dello Stato ha quindi autorizzato la presentazione del disegno di legge di conversione alle Camere, che hanno ora 60 giorni di tempo per approvarlo. Il via libera arriva a poche ore dal colloquio privato cheha avuto con la premier Giorgia, a seguito di una riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Tra i temi trattati, secondo quanto trapela, ci sarebbero stati proprio il conflitto tra governo e magistratura e la gestione deinei centri in Albania. Al momento iconsideratidal governo sono 19, ma la lista sarà periodicamente aggiornata.