Marco continua a correre nei nostri cuori, 13 anni senza il campione di Coriano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tempo ha forse attenuato in parte il dolore ma, certamente, non ha offuscato il ricordo di un grande pilota che in pista voleva regalare emozioni. Sono passati 13 anni da quella maledetta domenica mattina quando, sulla pista di Sepang in Malesia, ha perso la vita Marco Simoncelli e da quel Riminitoday.it - Marco continua a correre nei nostri cuori, 13 anni senza il campione di Coriano Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tempo ha forse attenuato in parte il dolore ma, certamente, non ha offuscato il ricordo di un grande pilota che in pista voleva regalare emozioni. Sono passati 13da quella maledetta domenica mattina quando, sulla pista di Sepang in Malesia, ha perso la vitaSimoncelli e da quel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

L’Olimpia vince a Scafati senza brillare. Mercato : si scalda la pista Mannion - Scafati (Salerno), 20 ottobre 2024 – L'Olimpia doveva vincere e ha compiuto la sua missione su un campo non semplice come quello di Scafati: l'anno passato aveva perso in una situazione simile (dopo la doppietta di Eurolega), e invece questa volta ... (Sport.quotidiano.net)

Ciclismo su pista - Chris Hoy shock : “Mi rimangono tra i due e i quattro anni di vita” - Il mondo del ciclismo su pista riceve una notizia tremenda proprio durante i giorni dei Mondiali in corso di svolgimento in Danimarca. Sir Chris Hoy, sei medaglie d’oro alle Olimpiadi tra Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012, ha annunciato di ... (Oasport.it)

Jonathan Milan in finale per l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista : sfiderà il britannico che ha strappato il primato a Ganna - Arriva la medaglia per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup. Non si conosce ancora quale metallo, ma Jonathan Milan è certo di salire sul podio nella prova dell’inseguimento maschile, visto che il campione ... (Oasport.it)