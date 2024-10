Quifinanza.it - Manovra 2025, buste paga più alte con il taglio del cuneo, ma non per tutti

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con laviene adottato un nuovo meccanismo che rende piùledei lavoratori dipendenti fino a 40mila grazie all’estensione degli effetti deldelcontributivo che, fin qui, è stato previsto per chi ha guadagni fino a 35mila euro. Si estende, dunque, la fetta di lavoratori che potranno avvantaggiarsi dei benefici deldel, con la stima che è di 1,3 milioni di dipendenti in più rispetto a coloro che già sono interessati dalla misura (13 milioni). A rimarcare l’importanza dell’intervento attuato dal governo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, nel corso di un evento svoltosi a Genova per i due anni dell’esecutivo Meloni, ha aggiunto che la volontà sia quella di riuscire a rendere strutturali queste misure.