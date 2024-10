Maltempo, scatta allerta rossa in Veneto: arancione in tre regioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l'Italia dopo una prima, forte ondata di Maltempo. E, per la giornata di oggi 23 ottobre, scatta così l'allerta meteo rossa in Veneto. allerta arancione, invece, in altre tre regioni, mentre sarà gialla in sette. Un flusso di correnti, umide ed instabili, con direttrice meridionale, attraverserà L'articolo Maltempo, scatta allerta rossa in Veneto: arancione in tre regioni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l'Italia dopo una prima, forte ondata di. E, per la giornata di oggi 23 ottobre,così l'meteoin, invece, in altre tre, mentre sarà gialla in sette. Un flusso di correnti, umide ed instabili, con direttrice meridionale, attraverserà L'articoloinin treproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - scatta allerta rossa in Veneto : arancione in tre regioni - (Adnkronos) – Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l’Italia dopo una prima, forte ondata di maltempo. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www. (Ildenaro.it)

Maltempo - scatta allerta rossa in Veneto : arancione in tre regioni - E, per la giornata di oggi 23 ottobre, scatta così l'allerta meteo rossa in Veneto. Allerta gialla in altre 7 regioni Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l'Italia dopo una prima, forte ondata di maltempo. Allerta arancione, invece, in altre tre regioni, mentre sarà […]. Ancora temporali, piogge e raffiche di vento sulla Penisola. (Sbircialanotizia.it)

Maltempo - scatta allerta rossa in Veneto : arancione in tre regioni - E, per la giornata di oggi 23 ottobre, scatta così l'allerta meteo rossa in Veneto. Un flusso di correnti, umide ed instabili, con direttrice meridionale, attraverserà […]. (Adnkronos) – Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l'Italia dopo una prima, forte ondata di maltempo. Allerta arancione, invece, in altre tre regioni, mentre sarà gialla in sette. (Periodicodaily.com)