Luca Rubaga responsabile Retail Banking di Bnl BNP Paribas

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bnl BNPnominacome. Il manager ha il compito di guidare le strategie della banca per lo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni dedicati a privati, famiglie e piccole e medie imprese, nell’ambito della piattaforma di offerta integrata. Nei tanti anni di carrieramatura un’importante esperienza in posizioni di leadership nel settore finanziario e tecnologico, contribuendo allo sviluppo di innovative soluzioni digitali per il settore bancario. L'articolodi Bnl BNPproviene da Ildenaro.it.