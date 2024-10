Ilgiorno.it - Le grandi illusioni di chi è prigioniero dei debiti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pillitteri Quando una situazione debitoria comincia ad uscire di controllo, l’interessato sviluppa una illusione piuttosto tipica: che contrarre un nuovo debito possa “uccidere quello vecchio”. Così entra nel loop dei cosiddetti rinnovi. Viene chiesta nuova liquidità per estinguere il debito precedente, e in compenso decorre nuovamente il termine decennale per il pagamento delle rate. Risultato: anzichè eliminare il vecchio debito se ne è portato a casa di nuovo e per più tempo. Mi è capitato, più volte, di vedere autentiche “scie debitorie” che, di rinnovo in rinnovo, hanno attraversato un paio di decenni. Lo stesso vale per l’altra “grande illusione” di chi è sovraindebitato: che a risolvere tutto possa intervenire il cosiddetto “consolidamento”.