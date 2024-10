Lanazione.it - L’assessore Sottili: "Controlli serrati"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Iproseguono in modo serrato, nella consapevolezza che solo un sistema di regole condivise potrà garantirci un risultato apprezzabile e una risposta efficace alle esigenze ambientali e di decoro".all’ambiente di Colle, Monica, parla così della volontà del Comune di non abbassare la guardia nel contrastare gli incivili che continuano ad abbandonare i rifiuti. "Gli accertamenti riguardano i rifiuti urbani – continua la nota – ma anche gli ingombranti civili ed il deposito di rifiuti in orari o in luoghi non consentiti. I rifiuti non si abbandonano in strada o fuori dai cassonetti! Una comunità si riconosce nella condivisione di queste norme di civile convivenza: senza il loro rispetto, nessun servizio di raccolta e smaltimento potrà mai funzionare".