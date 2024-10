La lite per il parcheggio, poi le coltellate. Così il 62enne uccide la cognata a Nova Milanese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'orrore davanti a una palazzina di via Magellano. L'uomo avrebbe prima minacciato la nipote col coltello per poi colpire la donna Ilgiornale.it - La lite per il parcheggio, poi le coltellate. Così il 62enne uccide la cognata a Nova Milanese Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'orrore davanti a una palazzina di via Magellano. L'uomo avrebbe prima minacciato la nipote col coltello per poi colpire la donna

