Juve critiche dure su Thiago Motta | Se fa cose normali non si sente un genio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sconfitta contro lo Stoccarda ha portato acontro: “Molti lo consideravano qualche gradino sopra Guardiola” Quello di oggi è il primo risveglio molto negativo dei bianconeri in questa stagione: per la prima volta, infatti, lantus esce sconfitta da un match quest’anno e learrivano fortissime su, allenatore dellantus (LaPresse) – Calciomercato.itIntervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti ha commentato con scetticismo alcune scelte del tecnico italo-brasiliano: “ha Cambiaso in panchina, uno dei migliori giocatori delladall’inizio della stagione, e torna in campo di nuovo con Savona. Poi viene espulso Danilo e al posto di mettere Gatti, mette Rouhi e accentra Cabal.