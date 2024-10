IT-alert: nuovo test in Toscana oggi 23 ottobre per rischio crollo diga (Di mercoledì 23 ottobre 2024) oggi, 23 ottobre, scatterà un nuovo test del sistema IT-alert in Toscana. Il messaggio di allarme riguarderà il rischio di crollo della diga di Santa Luce, in provincia di Pisa. Il test coinvolgerà i comuni di Castellina Marittima, Rosignano Marittimo e Santa Luce, tra Pisa e Livorno. L’allerta arriverà sugli smartphone di chi si trova in queste aree. Il segnale d’allarme alle 10.Leggi anche: IT-alert Campi Flegrei, perché i telefonini hanno appena squillato in Campania Perché l’IT-alert si è attivato in Toscana IT-alert è il sistema nazionale di allarme pubblico, creato per avvisare i cittadini in caso di pericolo imminente. Il test di oggi serve per simulare il rischio di collasso di grandi dighe. Il messaggio d’allerta potrebbe raggiungere anche i comuni limitrofi. Quando suonerà l’allarme, gli smartphone riceveranno un avviso acustico e un messaggio di testo. Thesocialpost.it - IT-alert: nuovo test in Toscana oggi 23 ottobre per rischio crollo diga Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23, scatterà undel sistema IT-in. Il messaggio di allarme riguarderà ildidelladi Santa Luce, in provincia di Pisa. Ilcoinvolgerà i comuni di Castellina Marittima, Rosignano Marittimo e Santa Luce, tra Pisa e Livorno. L’allerta arriverà sugli smartphone di chi si trova in queste aree. Il segnale d’allarme alle 10.Leggi anche: IT-Campi Flegrei, perché i telefonini hanno appena squillato in Campania Perché l’IT-si è attivato inIT-è il sistema nazionale di allarme pubblico, creato per avvisare i cittadini in caso di pericolo imminente. Ildiserve per simulare ildi collasso di grandi dighe. Il messaggio d’allerta potrebbe raggiungere anche i comuni limitrofi. Quando suonerà l’allarme, gli smartphone riceveranno un avviso acustico e un messaggio dio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IT-alert - nuovo test in Toscana oggi 23 ottobre per rischio crollo diga : a che ora suona l’allarme e dove - Mercoledì 13 ottobre è previsto dalla Protezione Civile un nuovo test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico in Toscana per rischio specifico di crollo diga. Il test coinvolgerà i comuni di Castellina Marittima, Rosignano Marittimo e ... (Fanpage.it)

IT-alert in Toscana : test collasso grandi dighe - IT-alert in Toscana: test collasso grandi dighe IT-alert in Toscana, continua la messa a punto di IT-alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico di Protezione civile diretto alla popolazione, che dirama, a tutti i telefoni cellulari ... (Corrieretoscano.it)

IT-Alert - prosegue test ai Campi Flegrei : come funziona oggi - I cittadini che lo desiderano potranno partecipare al test di allontanamento assistito dalla zona rossa seguendo le indicazioni dei propri comuni Il Test di oggi, cosa bisogna fare Oggi i cittadini che lo desiderano potranno partecipare al test di ... (Sbircialanotizia.it)