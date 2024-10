Incontro Mattarella-Meloni dopo Consiglio supremo difesa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Al termine della seduta di oggi al Quirinale del Consiglio supremo di difesa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il presidente della Republica Sergio Mattarella. Con ogni probabilità al centro dell’Incontro ci sono stati l’attuale situazione, i provvedimenti e gli atti che devono essere affrontati da qui alla fine dell’anno, compresi manovra, decreti collegati, il decreto Albania, la nomina di un giudice della Corte costituzionale. L'articolo Incontro Mattarella-Meloni dopo Consiglio supremo difesa proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Al termine della seduta di oggi al Quirinale deldila presidente delGiorgiaha avuto un colloquio con il presidente della Republica Sergio. Con ogni probabilità al centro dell’ci sono stati l’attuale situazione, i provvedimenti e gli atti che devono essere affrontati da qui alla fine dell’anno, compresi manovra, decreti collegati, il decreto Albania, la nomina di un giudice della Corte costituzionale. L'articoloproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colloquio Mattarella-Meloni dopo il consiglio supremo di Difesa - ROMA. Breve colloquio a quattrocchi tra il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni oggi al Quirinale. Dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa (CSD) Mattarella e Meloni si son ... (ilsecoloxix.it)

Colloquio Mattarella-Meloni dopo consiglio supremo Difesa - Breve colloquio a quattrocchi tra il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni oggi al Quirinale. Dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa (CSD) Mattarella e Meloni si sono ... (ansa.it)

Consiglio Supremo di Difesa: "Unifil fondamentale per stabilizzare la regione" - Dalla riunione arriva una doppia richiesta di cessate il fuoco per Libano e Gaza. Ribadita la solidarietà a Israele per gli attacchi del 7 ottobre, e preoccupazione per il riemergere dell'antisemitism ... (rainews.it)