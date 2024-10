Gaeta.it - Imprenditore russo arrestato in Italia: Sergei Eskin accusato di evasione fiscale dalla Russia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’imponente operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di, undi nazionalità russa, attualmente residente in Francia,di. La cattura dell’uomo, di 60 anni, è avvenuta in seguito a un alert emessoQuestura di Torino, e si inserisce in un contesto di crescente cooperazione tra i Paesi europei nella lotta contro la criminalità. La vicenda si è svolta in un lussuoso castello a Casalborgone, nella collina di Chivasso, sottolineando il contrasto tra l’apparente eleganza del luogo e le gravi accuse rivolte all’. L’operazione e l’arresto diLa cattura diè stata possibile grazie alla sinergia tra le forze dell’ordinene e francesi, che hanno lavorato a stretto contatto in seguito a un ordine di estradizione emesso dal Tribunale di Lione.