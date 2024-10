Gaeta.it - Il ministro della Cultura cita un film francese per rispondere sulla crisi del suo gabinetto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, Alessandro Giuli, ha evocato l’idea secondo cui “l’apparenza inganna” durante una recente conferenza stampa, susndo l’interesse dei presenti. La dichiarazione è avvenuta in risposta alle pressioni su Francesco Spano, capo didel ministero, costretto a dimettersi. Questa scelta di parole non è solo una battuta, ma un chiaro riferimento a una celebre commedia, un modo per contestualizzare la situazione politica attuale all’interno del ministero. Riferimentili e implicazioni politiche L’accenno alla pellicola L’apparenza inganna di Francis Veber non è casuale. Il, uscito nel 2001, racconta la storia di François Pignon, un impiegato di un’importante azienda che deve fronteggiare il rischio di perdere il lavoro.