Il Comune paga gli studi. Dipendenti all’università (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Personale sempre più formato grazie a un progetto che, giunto alla seconda edizione, vuole incentivare i Dipendenti comunali ad affinare le loro competenze. Con “Cresco in Comune“ (Cre.co) sono state finanziate 10 borse di studio dal valore di 2.500 euro ciascuna (con un investimento totale di 25mila euro) per la partecipazione a master di I e II livello, destinate a Dipendenti comunali. Obiettivo dell’amministrazione, favorire la partecipazione ad attività formative e proporre condizioni più favorevoli al loro accesso, dati i costi non indifferenti. E in effetti gli atenei coinvolti sono di sicuro prestigio. Ilgiorno.it - Il Comune paga gli studi. Dipendenti all’università Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Personale sempre più formato grazie a un progetto che, giunto alla seconda edizione, vuole incentivare icomunali ad affinare le loro competenze. Con “Cresco in“ (Cre.co) sono state finanziate 10 borse dio dal valore di 2.500 euro ciascuna (con un investimento totale di 25mila euro) per la partecipazione a master di I e II livello, destinate acomunali. Obiettivo dell’amministrazione, favorire la partecipazione ad attività formative e proporre condizioni più favorevoli al loro accesso, dati i costi non indifferenti. E in effetti gli atenei coinvolti sono di sicuro prestigio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Area ex Forlani - la soluzione finale : ospiterà 400 dipendenti. Il Comune : “Risparmieremo un milione di euro” - È arrivato stamattina, martedì, durante. . È l’area “ex Forlani”, acquistata all’asta - le prime due erano andate deserte - a un prezzo di 1,53 milioni di euro, sceso di oltre la metà rispetto ai 3,5 milioni iniziali. Il Comune di Rimini ha trovato la nuova “casa” per circa 400 dei suoi dipendenti. (Riminitoday.it)

Canegrate - sospesi i due dipendenti del Comune - accusati dalla Procura di essere “furbetti del cartellino” - La decisione della Giunta comunale, guidata dal sindaco Matteo Modica, è stata adottata in seguito all’inchiesta che vede la coppia di sotto la lente di ingrandimento per “fatti penalmente rilevanti che che potrebbero essere stati commessi contro la pubblica amministrazione”. Per entrambi l’accusa dovrebbe essere quella di falsa attestazione della presenza in servizio, attraverso l’alterazione ... (Ilgiorno.it)

Trabia - il Comune completa le stabilizzazioni : firmano a tempo indeterminato 36 dipendenti - Questa mattina 36 dipendenti del Comune di Trabia hanno firmato i contratti a tempo indeterminato. "Una stabilizzazione fortemente voluta dal nostro sindacato che ha sollecitato e supportato l'iter che oggi culmina con un risultato storico per i lavoratori, le famiglie e i cittadini che... (Palermotoday.it)