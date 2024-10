Quotidiano.net - Gup: 'Procedimento Santanchè a Milano o Roma, decida Cassazione'

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sarà laa decidere se resterà ao sarà trasmesso a, per competenza territoriale, ilper truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid a carico della ministra del Turismo Danielae di altre quattro persone, tra cui due società del gruppo Visibilia. Lo ha deciso la gup milanese Tiziana Gueli in merito a una questione avanzata dalle difese nell'ambito dell'udienza preliminare. "L'udienza è già stata chiusa. Hanno deciso di spostare tutto e di chiudere inche deciderà se spostare ao restare a. Sulla derubricazione non so, perché stanno ancora scrivendo. Oggi hanno deciso di mandare allae quindi forse non avrebbe nemmeno dovuto cominciare a". Lo dice la ministra Daniela, in arrivo all'assemblea di Federterme a