Delinquenza, alla ricerca di una ricetta valida

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Negli ultimi anni, alcune zone della città hanno visto un incremento significativo della. Questo fenomeno è spesso legato a fattori socio-economici come la disoccupazione e la mancanza di opportunità. Le autorità locali stanno cercando di affrontare il problema attraverso iniziative di prevenzione e programmi di inclusione sociale. Tuttavia, è essenziale che la comunità collabori per creare un ambiente più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini. Raffaele Amendola Risponde Beppe Boni Sul piano della criminalità Bologna registra un disagio che riguarda soprattutto lo spaccio di stupefacenti, i furti e le aggressioni a scopo di rapina e a sfondo sessuale. E' un fenomeno che, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, riguarda molte città italiane. Nella classifica delle aree urbane più a rischio Le Due torri non sono sul podio ma subito dietro le prime.