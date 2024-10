Metropolitanmagazine.it - Corona fa tremare Totti: “Tradisce Noemi con una showgirl, ho le prove”, poi lo scoop di Gente

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nelle ultime ore l’ex capitano della squadra della capitale Francesco, che a settembre ha compiuto 48 anni, è diventato un argomento di tendenza per le sue dichiarazioni in merito al suo futuro che potrebbe essere di nuovo nel mondo del calcio: “Mi hanno cercato squadre di serie A, mai dire mai, in 2-3 mesi potrei essere pronto per giocare mezzora a partita”. Ipotesi non impossibile ma complicata, vista l’età di, quella del suo ritorno tra le fila di un squadra di Serie A. Ilary Blasi invece l’abbiamo vista ultimamente con un outfit particolare total black sfilare sul red carpet alla presentazione del nuovo film di Gabriele Muccino, un thriller intitolato Fino alla fine, al Festival del cinema di Roma.