Bergamonews.it - Colpo in farmacia a Ghisalba, messa sottosopra dai ladri: via il fondocassa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024). “Causa furto stanotte apriremo un po’ in ritardo per consentire il rilevi dei carabinieri. Ci scusiamo per il disagio”. È ilggio diretto agli utenti delladel Santuario a, in via Provinciale, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre vittima deiche hanno svuotato il registratore di cassa. I malviventi hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso e una volta all’interno dellahanno buttato un po’ tutto all’aria. Spariti i soldi nel, circa 300-400 euro. L’allarme è scattato e sul posto sono arrivate le guardie dell’istituto di vigilanza e i carabinieri. Dalle immagini delle telecamere pare che ifossero almeno in due.