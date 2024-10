Anteprima24.it - Casal di Principe, Tar respinge ricorso della sfidante: Ottavio Corvino resta sindaco

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl ballottaggio per ildidi, a giugno scorsoera prevalso per soli 9 voti. LaElisabettaè quindi ricorsa al tribunale, denunciando presunte irregolarità nei verbali elettorali. Ma il Tar Campania ha respinto il reclamo, col quale si chiedeva di annullare la proclamazione die di 10 consiglieri, eletti grazie al premio di maggioranza. Previa correzione del verbale di proclamazione, la ricorrente rivendicava la carica di. Il Comune didi(difeso dall’avvocato Angelo Clarizia) si è costituito in giudizio.incidentale, dichiarato però improcedibile, è stato presentato da alcuni consiglieri comunali controinteressati (assistiti dal legale Mario Caliendo).