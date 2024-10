Bronzetti-Cristian oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lucia Bronzetti se la vedrà oggi contro Jaqueline Cristian nel secondo turno del WTA 250 di Guangzhou 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. L’allieva di Francesco Piccari ha ottenuto una bella vittoria nel round d’esordio contro una delle prime teste di serie del torneo, la russa naturalizzata armena da poco Elina Avanesyan. Un successo che dà morale, ma per il momento non troppi punti. Per ricominciare a scalare la classifica, Lucia deve dare continuità alle sue prestazioni e già raggiungere i quarti rappresenterebbe un buon traguardo in questo finale di stagione. Il tabellone non è stato dei più fortunati, perché ora c’è un altro match complesso contro la romena n°74 del match e protagonista di un’annata positiva. E ancor più importante, Cristian è avanti 3-0 nei precedenti, l’ultimo dei quali giocato pochi mesi fa a Palermo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Luciase la vedràcontro Jaquelinenel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. L’allieva di Francesco Piccari ha ottenuto una bella vittoria nel round d’esordio contro una delle prime teste di serie del torneo, la russa naturalizzata armena da poco Elina Avanesyan. Un successo che dà morale, ma per il momento non troppi punti. Per ricominciare a scalare la classifica, Lucia deve dare continuità alle sue prestazioni e già raggiungere i quarti rappresenterebbe un buon traguardo in questo finale di stagione. Il tabellone non è stato dei più fortunati, perché ora c’è un altro match complesso contro la romena n°74 del match e protagonista di un’annata positiva. E ancor più importante,è avanti 3-0 nei precedenti, l’ultimo dei quali giocato pochi mesi fa a Palermo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bronzetti-Cristian in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 - PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bronzetti e Cristian si affronteranno nella giornata di mercoledì 23 ottobre, alle 07:00 italiane. The post Bronzetti-Cristian in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 appeared first on SportFace. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). (Sportface.it)

WTA Monastir - Li per Bronzetti. Bene Mertens e Minnen - Cristian e Podoroska ko con delle qualificate - Mladenovic 6-2 6-1 Z. WTA MONASTIR, RISULTATI 10 SETTEMBRE S. A. R. N. In archivio anche la seconda giornata del torneo di Monastir, che ha visto concludersi il primo turno. Poco dopo è Nadia Podoroska a capitolare contro la croata Antonia Ruzic, che conferma il suo buon momento: lo scorso mese, al 125 di Barranquilla, si è spinta fino alla semifinale. (Oasport.it)