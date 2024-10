Oasport.it - Basket femminile: Schio protegge la sua casa, Landes fermato in Eurolega

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda vittoria per il Familain2024-2025. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non domina come nella prima al PalaRomare, ma ha sempre il pallino della situazione in mano, anche in un finale a ri, contro il. Le francesi escono battute per 64-60: migliore in campo una solidissima Jasmine Keys, che al di là dei 7 punti trova 7 rimbalzi e 6 assist, oltre al recupero decisivo. 13 per Kitija Laksa, Costanza Verona e Olbis Andrè (8 rimbalzi), 12 per Janelle Salaun. Per le transalpine 19 di Mousdandy Djaldi-Tabdi e 15 di Luisa Geiselsoder. Pronti via, ed è un primo quarto eccezionale quello che mette insieme il Famila. Non tanto sul piano offensivo, che comunque è validissimo, quanto su quello difensivo, conche non riesce a capire molto quando si trova con la palla in mano.