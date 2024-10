Axiom Space e Prada svelano la tuta spaziale per Artemis III: un connubio tra design e ingegneria (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Milano, in occasione del Congresso Astronautico Internazionale, Axiom Space e Prada hanno presentato ufficialmente il design della tuta spaziale Axiom Extravehicular Mobility Unit , che verrà impiegata nella missione Artemis III della NASA. Questo evento ha segnato un importante passo avanti nella progettazione di tute spaziali di nuova generazione, combinando le competenze creative di Prada con l’esperienza ingegneristica di Axiom Space. La partnership promette di ridefinire non solo l’aspetto delle tute spaziali, ma anche le possibilità delle esplorazioni commerciali nello spazio. La progettazione della AxEMU: un approccio innovativo Axiom Space ha condotto un’approfondita revisione delle tecnologie delle tute spaziali, cercando di ridefinire gli standard di progettazione. Gaeta.it - Axiom Space e Prada svelano la tuta spaziale per Artemis III: un connubio tra design e ingegneria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Milano, in occasione del Congresso Astronautico Internazionale,hanno presentato ufficialmente ildellaExtravehicular Mobility Unit , che verrà impiegata nella missioneIII della NASA. Questo evento ha segnato un importante passo avanti nella progettazione di tute spaziali di nuova generazione, combinando le competenze creative dicon l’esperienza ingegneristica di. La partnership promette di ridefinire non solo l’aspetto delle tute spaziali, ma anche le possibilità delle esplorazioni commerciali nello spazio. La progettazione della AxEMU: un approccio innovativoha condotto un’approfondita revisione delle tecnologie delle tute spaziali, cercando di ridefinire gli standard di progettazione.

