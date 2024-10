Angelina Mango annulla il tour: “Devo fermarmi e prendermi cura di me” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Angelina Mango ha annunciato una pausa dal suo tour a causa di una rinofaringite acuta che le ha compromesso la voce. La cantante lucana, tramite un post sui social, ha comunicato la sua decisione di interrompere i concerti per prendersi cura della sua salute. Il messaggio, scritto di suo pugno e datato 23 ottobre 2024, Angelina Mango annulla il tour: “Devo fermarmi e prendermi cura di me” L'Identità. Lidentita.it - Angelina Mango annulla il tour: “Devo fermarmi e prendermi cura di me” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha annunciato una pausa dal suoa causa di una rinofaringite acuta che le ha compromesso la voce. La cantante lucana, tramite un post sui social, ha comunicato la sua decisione di interrompere i concerti per prendersidella sua salute. Il messaggio, scritto di suo pugno e datato 23 ottobre 2024,il: “di me” L'Identità.

