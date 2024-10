Alluvione a Castelfiorentino, il Comune: “Causata dalla mancanza di arginature sull’Elsa” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Castelfiorentino (Firenze), 23 ottobre 2024 – A causare l'Alluvione del 18 ottobre a Castelfiorentino sarebbe stata "la mancanza di alcune arginature sul fiume Elsa e il torrente Pesciola, di competenza e gestione della Regione Toscana e in particolare del settore Genio Civile, congiuntamente all'evento temporalesco". E’ quanto emerge dalla nota diramata dal Comune di Castelfiorentino nella quale la sindaca Francesca Giannì annuncia di volerci vedere andare fino in fondo su quanto accaduto nelle frazioni di Pesciola e Malacoda. Lanazione.it - Alluvione a Castelfiorentino, il Comune: “Causata dalla mancanza di arginature sull’Elsa” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Firenze), 23 ottobre 2024 – A causare l'del 18 ottobre asarebbe stata "ladi alcunesul fiume Elsa e il torrente Pesciola, di competenza e gestione della Regione Toscana e in particolare del settore Genio Civile, congiuntamente all'evento temporalesco". E’ quanto emergenota diramata daldinella quale la sindaca Francesca Giannì annuncia di volerci vedere andare fino in fondo su quanto accaduto nelle frazioni di Pesciola e Malacoda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione Castelfiorentino: 13 persone ancora fuori casa, danni a centinaia di case e decine di aziende. Il bilancio - A cinque giorni dal tragico evento che ha interessato un'area importante del territorio di Castelfiorentino, compresa tra la frazione di Petrazzi, la loc. (gonews.it)

Università e problema alloggi: “La Regione ha ignorato il bando da 1 miliardo e 200 milioni per i posti letto” - Il problema alloggi per gli studenti universitari torna a far parlare anche il mondo della politica. Il consigliere regionale Gabriele Veneri e il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, hanno ... (firenzetoday.it)

Maltempo Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "Su Petrazzi serve chiarezza. Chiederemo commissione speciale" - "L’inondazione di Petrazzi ha delle responsabilità precise che, nel rispetto delle famiglie che hanno perso tutto e con danni incalcolabili per tutta ... (gonews.it)