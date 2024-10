“Vado a fare una rapina e torno”, la mamma tenta di fermarlo e poi lo denuncia: arrestato 33enne (Di martedì 22 ottobre 2024) Un uomo di 33 anni di Germagnano è stato arrestato dopo una rapina in una tabaccheria del paese. L'uomo, che ora si trova in carcere ad Ivrea, era stato denunciato dalla madre poche ore prima. La donna ha raccontato di aver cercato di fermarlo, ma di non esserci riuscita e di aver deciso di denunciare per evitare il peggio. Fanpage.it - “Vado a fare una rapina e torno”, la mamma tenta di fermarlo e poi lo denuncia: arrestato 33enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un uomo di 33 anni di Germagnano è statodopo unain una tabaccheria del paese. L'uomo, che ora si trova in carcere ad Ivrea, era statoto dalla madre poche ore prima. La donna ha raccontato di aver cercato di, ma di non esserci riuscita e di aver deciso dire per evitare il peggio.

