Vaccino antinfluenzale, l'appello dei medici: "Fatelo perché c'è il rischio di complicazioni gravi" (Di martedì 22 ottobre 2024) E' partita stamattina a Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei medici di Palermo, la campagna per il Vaccino antinfluenzale 2024-2025: è stata l'occasione per ribadire l'importanza della vaccinazione e della prevenzione. I primi a vaccinarsi sono stati il presidente dell'Omceo Toti Amato, il Palermotoday.it - Vaccino antinfluenzale, l'appello dei medici: "Fatelo perché c'è il rischio di complicazioni gravi" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E' partita stamattina a Villa Magnisi, sede dell'Ordine deidi Palermo, la campagna per il2024-2025: è stata l'occasione per ribadire l'importanza della vaccinazione e della prevenzione. I primi a vaccinarsi sono stati il presidente dell'Omceo Toti Amato, il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaccino antinfluenzale disponibile presso la farmacia comunale n.2 di Flavia Servizi - Come prenotare il vaccino antinfluenzale Prenotare il vaccino antinfluenzale presso la Farmacia Comunale n. Le campagne vaccinali mirate, come quella proposta da Flavia Servizi, si rivelano fondamentali per garantire che le persone, in particolare quelle più a rischio, abbiano accesso a queste importanti immunizzazioni. (Gaeta.it)

Da che età e in che periodo i bambini dovrebbero fare il vaccino antinfluenzale : il parere dell’esperta - Dai primi di ottobre è disponibile il vaccino antinfluenzale per i bambini, secondo la dottoressa Tagliabue è importantissimo somministrarlo ai bambini con patologie pregresse ma anche ai piccoli sani che sotto i 5 anni di vita, rischiano di manifestare complicanze.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Vaccino antinfluenzale. Nel centro commerciale l’hub della prevenzione - Con il sindaco cominciamo a contattare gli interessati già dalla fine di agosto, per essere pronti all’arrivo dei vaccini. Quest’anno abbiamo iniziato martedì 15 ottobre, grazie alla disponibilità dei vaccini e alla virulenza dell’influenza stagionale", spiega l’assessore alla Polizia Locale, Provini. (Ilgiorno.it)