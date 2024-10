Usa, Trump balla sulle note dei Village People a un raduno di leader religiosi (Di martedì 22 ottobre 2024) Donald Trump balla sulle note di ‘YMCA’ – la celebre canzone lanciata nel 1978 dai Village People – al termine di un comizio a Concord, nella Carolina del Nord, dopo aver attaccato, tra gli altri, gli atleti transgender. L’appuntamento, inizialmente, doveva essere un incontro privato tra Trump e i leader religiosi locali, ma i piani sono cambiati nel corso del pomeriggio quando l’evento è diventato a tutti gli effetti un comizio davanti agli elettori conservatori. Non è la prima volta che Trump balla sulle note di ‘YMCA’, una delle sue canzoni preferite. L’ex presidente la utilizzò nei suoi comizi anche durante la campagna elettorale del 2020. Lapresse.it - Usa, Trump balla sulle note dei Village People a un raduno di leader religiosi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Donalddi ‘YMCA’ – la celebre canzone lanciata nel 1978 dai– al termine di un comizio a Concord, nella Carolina del Nord, dopo aver attaccato, tra gli altri, gli atleti transgender. L’appuntamento, inizialmente, doveva essere un incontro privato trae ilocali, ma i piani sono cambiati nel corso del pomeriggio quando l’evento è diventato a tutti gli effetti un comizio davanti agli elettori conservatori. Non è la prima volta chedi ‘YMCA’, una delle sue canzoni preferite. L’ex presidente la utilizzò nei suoi comizi anche durante la campagna elettorale del 2020.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump balla per 40 minuti durante comizio in Pennsylvania interrotto per due malori improvvisi : "Mettete l'Ave Maria di Pavarotti bello forte" - VIDEO - Due persone si sono sentite male durante un comizio elettorale, Trump lo ha interrotto chiedendo di mettere la musica, poi ha ballato per 40 minuti Donald Trump ha ballato e cantato per 40 minuti di fila durante un comizio a Philadelphia in Pennsylvania. Era da circa mezz'ora sul palco, quand . (Ilgiornaleditalia.it)

Trump balla e non risponde ai giornalisti. Il palco del comizio diventa una discoteca - Alla richiesta di spiegazioni da parte dei media la campagna di Trump si è limitata a rispondere: "Lui è qui per la gente". L’evento moderato dalla governatrice del South Dakota Kristi Noem era iniziato da 30 minuti quando una persona si è sentita male e il tycoon si è fermato per consentire l’arrivo dei medici. (Quotidiano.net)