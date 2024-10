Usa, Nuovo Messico: pilota di aerei si schianta durante Air Show (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pilota di aerei Charles Thomas “Chuck” Coleman è morto durante uno Show acrobatico nel corso dell’annuale evento Las Cruces Air and Space Expo, a Las Cruces, nello Stato americano del Nuovo Messico. Coleman era un esperto aviatore, ingegnere aerospaziale, pilota di Air Show e collaudatore con oltre 10mila ore di volo. Era stato istruttore di volo acrobatico per gli attori nel film del 2022 ‘Top Gun: Maverick’. Quando è avvenuto l’incidente era l’unica persona a bordo del monoplano. Le autorità affermano che l’uomo stava eseguendo acrobazie aeree quando l’aereo si è schiantato circa ottocento metri a ovest dell’aeroporto. Lapresse.it - Usa, Nuovo Messico: pilota di aerei si schianta durante Air Show Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) IldiCharles Thomas “Chuck” Coleman è mortounoacrobatico nel corso dell’annuale evento Las Cruces Air and Space Expo, a Las Cruces, nello Stato americano del. Coleman era un esperto aviatore, ingegnere aerospaziale,di Aire collaudatore con oltre 10mila ore di volo. Era stato istruttore di volo acrobatico per gli attori nel film del 2022 ‘Top Gun: Maverick’. Quando è avvenuto l’incidente era l’unica persona a bordo del monoplano. Le autorità affermano che l’uomo stava eseguendo acrobazie aeree quando l’aereo si èto circa ottocento metri a ovest dell’aeroporto.

