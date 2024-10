Lettera43.it - Un enorme meteorite colpì la Terra 3 miliardi di anni fa: alterò clima e correnti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un, 200 volte più grande di quello che causò l’estinzione dei dinosauri,lacirca 3difa. Gli oceani ribollirono, la temperatura sul pianeta aumentò di circa 100 gradi e frammenti di roccia fusa piovvero dal cielo, oscurato per l’immensa coltre di poveri e fumo. Un impatto devastante che, tuttavia, alterando ile leoceaniche cambiò per sempre la vita primordiale. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Harvard pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science. «Dopo la formazione della, lo spazio era pieno di detriti che si schiantavano sulla superficie», ha dichiarato la dottoressa Nadja Drabon che ha condotto la ricerca. «Non solo la vita è stata davvero resiliente, ma è sbocciata e prosperata dopo gli impatti».