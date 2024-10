Sterminata una squadra di canottaggio giovanile: 9 morti, uno solo si salva miracolosamente. Dramma in Brasile (Di martedì 22 ottobre 2024) Brasile in lutto, la città di Pelotas (nello stato meridionale del Rio Grande do Sul) piange la scomparsa di 7 giovanissimi canottieri rimasti vittime di un terribile incidente stradale che ha sterminato la squadra. solo un ragazzo si è salvato miracolosamente dall’impatto. Tra i 15 e i 19 anni, i giovani canottieri facevano parte di una squadra nata da un progetto sociale locale e stavano tornando dalle ultime gare della stagione. Nello schianto sono morti anche l’autista del furgone (52 anni) e il coordinatore della team di canottaggio (43 anni). ????????Tragédia na BR-376 Nove membros de equipe de remo morrem após carreta tombar sobre Van no Paraná. Vítimas saíram de SP com destino a Pelotas RGS Guindaste trabalhava na manhã de hoje (21) para retirar o conteiner de cima da Van ???? Fiscalização de caminhões é deficiente 2??0??2??4?? pic.twitter. Ilfattoquotidiano.it - Sterminata una squadra di canottaggio giovanile: 9 morti, uno solo si salva miracolosamente. Dramma in Brasile Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in lutto, la città di Pelotas (nello stato meridionale del Rio Grande do Sul) piange la scomparsa di 7 giovanissimi canottieri rimasti vittime di un terribile incidente stradale che ha sterminato laun ragazzo si ètodall’impatto. Tra i 15 e i 19 anni, i giovani canottieri facevano parte di unanata da un progetto sociale locale e stavano tornando dalle ultime gare della stagione. Nello schianto sonoanche l’autista del furgone (52 anni) e il coordinatore della team di(43 anni). ????????Tragédia na BR-376 Nove membros de equipe de remo morrem após carreta tombar sobre Van no Paraná. Vítimas saíram de SP com destino a Pelotas RGS Guindaste trabalhava na manhã de hoje (21) para retirar o conteiner de cima da Van ???? Fiscalização de caminhões é deficiente 2??0??2??4?? pic.twitter.

