Serie A rinviata Venezia-Parma | nuova data e orario

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale, ha annunciato il rinvio della partita tra Venezia e Parma, match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Inizialmente prevista per venerdì 8 novembre alle 18:30, la partita si disputerà ora sabato 9 novembre alle 15:00. La decisione è stata presa su richiesta dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

