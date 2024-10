Sei euro al giorno per la tratta oggi gratis (Di martedì 22 ottobre 2024) Dai 4 ai 6 euro al giorno per un pendolare dell’attuale Milano-Meda che tra poco più di un paio d’anni si troverà a percorrere la stessa tratta trasformata in Autostrada Pedemontana, col pedaggio. Il calcolo sui costi che dovranno sostenere gli utilizzatori dell’attuale superstrada, quando saranno completati i lavori della tratta B2 di Pedemontana non sono naturalmente ancora fissati, ma da un confronto con i tratti già esistenti ci si può fare un’idea abbastanza attendibile, come ha fatto qualche mese fa Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito democratico, che porta avanti le istanze dei comuni dell’area del Canturino che chiedono di non introdurre il pedaggio sulla tratta oggi gratuita. La cifra potrebbe appunto oscillare tra i 4 e i 6 euro al giorno, tra andata e ritorno. Ovvero tra gli 80 e i 120 euro al mese, a seconda dei punti di ingresso. Ilgiorno.it - Sei euro al giorno per la tratta oggi gratis Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dai 4 ai 6alper un pendolare dell’attuale Milano-Meda che tra poco più di un paio d’anni si troverà a percorrere la stessatrasformata in Autostrada Pedemontana, col pedaggio. Il calcolo sui costi che dovranno sostenere gli utilizzatori dell’attuale superstrada, quando saranno completati i lavori dellaB2 di Pedemontana non sono naturalmente ancora fissati, ma da un confronto con i tratti già esistenti ci si può fare un’idea abbastanza attendibile, come ha fatto qualche mese fa Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito democratico, che porta avanti le istanze dei comuni dell’area del Canturino che chiedono di non introdurre il pedaggio sullagratuita. La cifra potrebbe appunto oscillare tra i 4 e i 6al, tra andata e ritorno. Ovvero tra gli 80 e i 120al mese, a seconda dei punti di ingresso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I 100 euro in più al giorno ai poliziotti del Cpr in Albania : «Ma non facciamo niente e qui manca anche lo spazzolone del water» - E potrebbero rimanere così a lungo. Intanto però nel centro che ha accolto solo 7 cittadini bengalesi e 5 egiziani dalla sua apertura (in ritardo di mesi) ci sono cento poliziotti con le mani in mano. Il responsabile del Viminale ha sostenuto che le navi della Marina per il trasporto a Shengjin e Gjader sono già utilizzate. (Open.online)

500 euro al mese per 14 ore di lavoro al giorno nell’autolavaggio : denunciato un 46enne - Un uomo di 46 anni è stato multato e denunciato dai carabinieri di Colleferro per aver fatto lavorare persone nel suo autolavaggio 14 ore al giorno per 500 euro al mese.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Furto in abitazione in pieno giorno - bottino da mille euro - Furto in abitazione in pieno giorno, nella giornata di ieri, sabato 19 ottobre 2024. Intorno all'ora di pranzo, i soliti ignoti, si sono introdotti all'interno di una residenza privata a Varmo. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, hanno asportato dall'abitazione circa mille euro in... (Udinetoday.it)