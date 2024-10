Scuola in ospedale, un’eccellenza della sanità: a Roma un convegno sulle “storie straordinarie” dei piccoli pazienti (Di martedì 22 ottobre 2024) Si svolgerà domani, 23 ottobre, il convegno intitolato “L’istruzione ti salva la vita – Il diritto alla Scuola in ospedale”, alle ore 10 presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Viale Trastevere 76/a, Roma). L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Scuola in ospedale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, si propone di approfondire il tema dell’istruzione ospedaliera e di come questa possa contribuire al benessere e alla continuità educativa di studenti in situazione di temporanea malattia. Secoloditalia.it - Scuola in ospedale, un’eccellenza della sanità: a Roma un convegno sulle “storie straordinarie” dei piccoli pazienti Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si svolgerà domani, 23 ottobre, ilintitolato “L’istruzione ti salva la vita – Il diritto allain”, alle ore 10 presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Viale Trastevere 76/a,). L’iniziativa, organizzata in collaborazione conindel Policlinico Universitario Agostino Gemelli, si propone di approfondire il tema dell’istruzione ospedaliera e di come questa possa contribuire al benessere e alla continuità educativa di studenti in situazione di temporanea malattia.

Frosinone - 16enne accoltellato fuori da scuola : è grave. Il giovane è stato trasferito al Gemelli di Roma - In piedi sia l’ipotesi che il 16enne fosse il diretto destinatario, sia che abbia ricevuto fortuitamente la coltellata dopo essere intervenuto per placare una lite. Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni. L'articolo Frosinone, 16enne accoltellato fuori da scuola: è grave. Al momento, però, non è ancora chiara la dinamica. (Open.online)

Una targa - in una scuola di Roma - in memoria degli alunni ebrei espulsi nel 1938 - L'evento ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti, parenti delle vittime e testimoni della Shoah, in un momento di riflessione sulla memoria della persecuzione antiebraica. L'articolo Una targa, in una scuola di Roma, in memoria degli alunni ebrei espulsi nel 1938 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)