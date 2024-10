Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, spunta una clausola “alla Osimhen”: novità cruciali

(Di martedì 22 ottobre 2024)nodeterminanti per ildi: le ultime riportano di una potenzialerescissoria “” Ha ritrovato il gol, forse non del tutto il sorriso. Khvichatskhelia si è ripresentato dal dischetto contro l’Empoli, dopo l’errore in Champions League contro il Milan nell’anno dello scudetto. Ci vuole coraggio, specie dopo una serie di settimane non facilissime per il georgiano. Su di lui, grava il peso delle aspettative e delle responsabilità per le capacità che ha. I tifosi gli chiedono sempre di più, nonostante un avvio di stagione importante. Resta pur sempre il capocannoniere del Napoli con 4 gol, ma le prestazioni non sono state tutte pienamente convincenti. Anche contro l’Empoli, prima di calciare dagli 11 metri, era stato in ombra, molto opaco.