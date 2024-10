Rebus doppio per l’Italia in Coppa Davis: se verrà schierato Sinner, uno tra Bolelli e Vavassori sarà di troppo (Di martedì 22 ottobre 2024) Manca ormai meno di un mese alle Finals di Coppa Davis 2024: il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, al di là delle convocazioni fatte seguendo la classifica diramate poco dopo il superamento della fase a gironi ma ampiamente modificabili, non ha ancora sciolto i dubbi circa le tante alternative a propria disposizione. Saranno 5 gli azzurri a volare a Malaga: il numero 1 dell’Italia sarà Jannik Sinner, mentre sarà aperta la lotta per il secondo posto da singolarista. Inoltre la questione doppio tiene banco: qualora dovessero essere convocati Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, allora resterebbe posto per altri due soli singolaristi. Oasport.it - Rebus doppio per l’Italia in Coppa Davis: se verrà schierato Sinner, uno tra Bolelli e Vavassori sarà di troppo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Manca ormai meno di un mese alle Finals di2024: il capitano del, Filippo Volandri, al di là delle convocazioni fatte seguendo la classifica diramate poco dopo il superamento della fase a gironi ma ampiamente modificabili, non ha ancora sciolto i dubbi circa le tante alternative a propria disposizione. Saranno 5 gli azzurri a volare a Malaga: il numero 1 delJannik, mentreaperta la lotta per il secondo posto da singolarista. Inoltre la questionetiene banco: qualora dovessero essere convocati Simoneed Andrea, allora resterebbe posto per altri due soli singolaristi.

