Quali sono le città del mondo più ricercate per viaggiare nel 2025? Ecco dieci destinazioni emerse da un'analisi di Booking.com (Di martedì 22 ottobre 2024) viaggiare è una delle gioie della vita. Ma Quali sono le destinazioni più di tendenza e più ricercate per il 2025? Leggi anche › Trieste tra le 10 destinazioni globali più di tendenza per il 2025 Ecco dieci destinazioni emerse da un'analisi della piattaforma di prenotazione viaggi, Booking.com, basata sulle ricerche di soggiorni. Sanya, CinaTrieste, ItaliaJoão Pessoa, BrasileTromsø, NorvegiaWillemstad, CuraçaoTignes, FranciaSan Pedro de Atacama, CileNaha, Okinawa, GiapponeVillajoyosa, SpagnaHouston, USA iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Ispirazioni di viaggio: le destinazioni di tendenza nel 2025 iO Donna.

