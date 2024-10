Putin vede Xi Jinping: “Legame Cina-Russia forte in un mondo caotico” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – I rapporti tra Cina e Russia e i legami "rafforzati" tra i due Paesi per la "stabilità" globale al centro dell'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping al vertice Brics di Kazan. Il presidente russo ha sottolineato al suo omologo cinese di voler "rafforzare" ulteriormente i legami con Pechino, che considera un "fattore Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – I rapporti trae i legami "rafforzati" tra i due Paesi per la "stabilità" globale al centro dell'incontro tra Vladimire Xial vertice Brics di Kazan. Il presidente russo ha sottolineato al suo omologo cinese di voler "rafforzare" ulteriormente i legami con Pechino, che considera un "fattore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Putin vede Xi Jinping : “Legame Cina-Russia forte in un mondo caotico” - (Adnkronos) – I rapporti tra Cina e Russia e i legami "rafforzati" tra i due Paesi per la "stabilità" globale al centro dell'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping al vertice Brics di Kazan. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)

Putin vede Xi Jinping : “Legame Cina-Russia forte in un mondo caotico” - Il presidente russo ha sottolineato al suo omologo cinese di voler […]. L'incontro al vertice Brics a Kazan: "Rafforziamo legami per garantire stabilità globale" I rapporti tra Cina e Russia e i legami "rafforzati" tra i due Paesi per la "stabilità" globale al centro dell'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping al vertice Brics di Kazan. (Sbircialanotizia.it)

Brics - al via summit a Kazan con i leader di 32 Paesi - oggi incontro tra Putin e Xi Jinping - giovedì con segretario Onu Guterres - Vladimir Putin inizia una maratona di una quindicina di incontri bilaterali. In giornata incontrerà l'alleato cinese Xi Jinping e poi il primo ministro indiano Narendra Modi. Mercoledì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente iraniano Massoud Pezeshkian Oggi è iniziato il vert . (Ilgiornaleditalia.it)